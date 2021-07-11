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В'їзд вантажівок в Київ тимчасово заборонили: коли знімуть обмеження

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Київ, Неділя 11 липня 2021 12:18
В'їзд вантажівок в Київ тимчасово заборонили: коли знімуть обмеження Фото: у Києві заборонили в'їзд вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві тимчасово заборонили в'їзд вантажівок в місто. Причиною тому є спека.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції міста.

Заборонено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Причиною є перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00).

Нагадаємо, в Україні у неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода.

У столиці сьогодні також очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.

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