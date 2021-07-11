В'їзд вантажівок в Київ тимчасово заборонили: коли знімуть обмеження
Фото: у Києві заборонили в'їзд вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві тимчасово заборонили в'їзд вантажівок в місто. Причиною тому є спека.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції міста.
Заборонено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Причиною є перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00).
Нагадаємо, в Україні у неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода.
У столиці сьогодні також очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.