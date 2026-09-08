ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Веймарский треугольник готовится усиливать поддержку Украины и давление на РФ

00:47 08.09.2026 Вт
2 мин
Речь идет о деньгах, оружии и оборудовании, а также санкциях против Кремля
aimg Филипп Бойко
Веймарский треугольник готовится усиливать поддержку Украины и давление на РФ Фото: военная помощь ВСУ от западных партнеров (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Германия, Франция и Польша намерены и дальше поддерживать Украину и работать над достижением справедливого и длительного мира. Три страны также планируют усиливать давление на Россию и укреплять европейскую обороноспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Германии.

В совместной декларации министры иностранных дел трех стран отметили стремление достичь всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины , который будет соответствовать международному праву. Они также заявили о готовности вносить вклад в надежные гарантии безопасности для Украины, в частности в рамках Коалиции желающих, а также укреплять ее способности к сдерживанию и самообороне.

Какую поддержку обещают Украине

В Веймарском треугольнике заявили, что продолжат поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Речь идет, в частности, о военной помощи, финансировании и передаче приоритетного оборудования, промышленных закупках, сотрудничестве в сфере исследований и разработок, совместном производстве и укреплении европейской оборонной промышленности. Отдельно страны отметили финансовую поддержку украинского производства.

В то же время, Германия, Франция и Польша готовы усиливать давление на российскую военную экономику с помощью целенаправленных санкций.

Министры заявили, что продолжат принимать меры против энергетических доходов России, ее теневого флота, финансового сектора и военно-промышленного комплекса.

Европейская безопасность из-за угроз Кремля

В декларации также отмечается необходимость укрепления обороноспособности Европы из-за долгосрочной угрозы со стороны России.

Страны Веймарского треугольника заявили о намерении противодействовать широкому спектру российской деятельности, в частности гибридным угрозам, и ожидают скоординированного европейского ответа на кибератаки РФ.

В то же время Германия, Франция и Польша подтвердили готовность укреплять сдерживание и оборонительную позицию НАТО, в частности, учитывая угрозы восточному флангу Альянса и ЕС. Они выступили за усиление европейской технологической и промышленной базы в сфере обороны.

Отдельно министры заявили о намерении решительно продвигать открытие переговорных кластеров и процесс расширения ЕС в сотрудничестве с Украиной и Молдовой.

Контекст заявления

Германия сейчас активно ведет переговоры с европейскими союзниками и США о помощи Украине с ракетами для систем ПВО Patriot. В Берлине уверены, что союзники смогут найти и передать Украине ракеты Patriot.

А глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук недавно отметила, что у НАТО исчез психологический барьер в отношении России. Альянс уже сбивает российские воздушные цели над Европой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Помощь Украине
Новости
Комендантский час, метро и работа ТЦ: что изменится в Киеве с 10 сентября
Комендантский час, метро и работа ТЦ: что изменится в Киеве с 10 сентября
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"