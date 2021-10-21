Вітряно, але тепло: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 21 жовтня в Україні очікується сильний вітер. При цьому температура повітря вдень підніметься до +19 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході вдень стовпчики термометра піднімуться до +17 +9 градусів, а вночі опустяться до +5 +9. Синоптики прогнозують шквали вітру в Карпатах до 25 м/с.
У північних областях температура повітря вдень становитиме +15 +18, а вночі +6 +8 градусів. Без опадів.
На сході синоптики вдень прогнозують до +15 +17 градусів, а вночі +2 +8. Опадів не передбачається.
У південних областях стовпчики термометра сягнуть вдень +16 +19, а вночі впадуть до +5 +10.
У центральній частині країни вдень температура повітря прогріється до +15 +17, а вночі знизиться до +5 +8.
Сьогодні в столиці очікується тепла та суха погода. Вдень температура повітря становитиме +15 +17, а вночі впаде до +6 +8.
Нагадаємо, в Україну йде різке похолодання - синоптики назвали дату.