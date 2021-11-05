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У В'єтнамі медики помилково вакцинували від коронавірусу майже 20 немовлят

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Ханой, П'ятниця 05 листопада 2021 15:45
У В'єтнамі медики помилково вакцинували від коронавірусу майже 20 немовлят Фото: в'єтнамські медики помилково вакцинували 18 немовлят від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці В'єтнаму Ханої медики помилково зробили щеплення від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech18 немовлятам у віці від двох до шести місяців. Після інциденту дітей перевели на обстеження в спеціалізовану лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Star.

За даними видання, інцидент стався 4 листопада в поліклініці комуни Йен Сон в районі Куок Оай в'єтнамської столиці. Про подію було повідомлено в департамент охорони здоров'я Ханоя.

Після цього дітей перевели в лікарню на обстеження і для лікування. Фахівці Національної дитячої лікарні в Ханої заявили, що стан вакцинованих немовлят стабільний.

Однак, зазначили медики, у деяких дітей після щеплення підвищилася температура, а в місці уколу з'явилося почервоніння і припухлість.

МОЗ В'єтнаму попросив департамент охорони здоров'я Ханоя негайно з'ясувати причини, що призвели до помилки, і притягнути до відповідальності винних.

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