Ветеранская программа "Метинвеста" стала лучшей в Украине по версии премии "HR-бренд 2024"

Экосистема реинтеграции ветеранов действует в "Метинвесте" с октября 2023 года. Она основывается на принципах ответственности руководителей всех уровней, системности, внутренней справедливости и предусматривает привлечение как внутренних ветеранов, так и наемных на рынке труда людей. Все бизнес-процессы в компании постепенно адаптируются к возвращению ветеранов.

Программа содержит ряд направлений, и охватывает заботу о военных с момента мобилизации до возвращения на предприятия компании и закрытия основных потребностей, а также профессиональной и социальной адаптации. Всего за десятилетие войны мобилизовано более 10 000 сотрудников "Метинвеста": в ВСУ служит около 8 000 сотрудников, а демобилизовано около 1 300 человек, из которых почти 1 000 вернулись к работе на предприятия группы.

"Получение сразу двух наград в премии, в том числе гран-при - высшей награды, которую ввели только в этом году, - свидетельствует о высокой оценке нашей работы с ветеранами со стороны профессионального сообщества. Также нас радует, что кроме "Метинвеста" победителями ветеранской номинации стали сразу несколько компаний. Ведь здесь нет места конкуренции - все мы работаем ради одной большой цели: помочь ветеранам и ветеранкам интегрироваться в мирную жизнь. Для нас эта награда - не только признание, но и вдохновение продолжать поддерживать тех, кто защищал нашу страну", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

HR-бренд Украина - это главная ежегодная национальная премия за самые успешные проекты в области управления человеческим капиталом, репутацией и имиджем компаний как работодателей. Премия - часть Eclectic Talents Group, международной экосистемы аутсорсинга. Номинантов оценивает жюри из 13 HR-экспертов, а правдивость результатов оценивания гарантирует PwC. В этом году к отбору лучших проектов номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни" привлечены военнослужащие.

Напомним, в 2024 году компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила отчисления налогов на 38% - до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году. Также компания вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года.