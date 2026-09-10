Ветераны западного спецназа могли тренировать россиян для войны в Украине, - The Telegraph

Ветераны западных спецподразделений могли тренировать россиян воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным документов разведки, западные военные ветераны могли обучать российских граждан, в том числе действующих военнослужащих. Разведка оценивает эту информацию с "высокой степенью уверенности".
Речь идет, в частности, о бывших бойцах британской Специальной воздушной службы (SAS).
Записку, оказавшуюся в руках журналистов, подготовили для Австралийской секретной разведывательной службы (ASIS) на основе разговоров с двумя бывшими австралийскими спецназовцами и действующим резервистом.
По их словам, им предлагали работу инструкторами в тренировочных лагерях в Болгарии и Сербии, где якобы проходили подготовку российские клиенты.
Одним из центров, который упоминается в разведывательной записке, является Alfa-Metal в Болгарии. Он предлагает курсы по программам спецназовцев и углубленные снайперские курсы. Стоимость обучения составляет около 4 тысяч евро за человека.
Среди потенциальных клиентов центра называют сотрудников частных военных компаний, охранников и корпоративных служб безопасности.
В записке утверждается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские частные тренировочные центры продолжали принимать граждан РФ. В частности, речь шла о курсах по ведению боя на близкой дистанции.
По словам опрошенных, во время разведывательного сбора ветеранов спецподразделений сотрудники центра сообщали, что россиян там продолжали обучать даже в 2025 году.
При этом на сайте Alfa-Metal была размещена фотография эмблемы SAS, а также публиковала объявление о поиске британского инструктора с опытом работы в спецназначении.
На странице инструкторов центра также был представлен мужчина, заявлявший, что 12 лет служил в Командовании специальных операций армии США. Он указывал на опыт в борьбе с терроризмом, подготовку рейнджеров, воздушно-десантную подготовку, операции в джунглях и дальнее наблюдение.
Alfa-Metal отрицает эти обвинения. В компании заявили, что после начала российского вторжения не обучали граждан РФ и никогда не нанимали бывших бойцов SAS.
Также компания поначалу отрицала связи с российской частной охранной компанией Alfa Region. В то же время, после запроса The Telegraph представители Alfa-Metal признали, что между компаниями существовали "исторические профессиональные контакты".
Разведывательная записка является предметом расследования австралийской ASIS. Его результаты могут передать Великобритании и США в рамках разведывательного альянса "Пять глаз".
В то же время The Telegraph отмечает, что не смогла независимо подтвердить утверждения, изложенные в документе.
Несколько источников в SAS также подвергли сомнению информацию об участии ветеранов подразделения в подготовке россиян. По их словам, такие действия противоречили бы ценностям спецподразделения.
Представитель Министерства обороны Великобритании не стал комментировать вопросы, связанные с британскими силами специальных операций или разведкой.
Напомним, за последние несколько суток Силы обороны Украины продвинулись вперед на Славянском направлении в Донецкой области. Также украинские военные провели ряд успешных контратак на других участках фронта.
Еще мы писали, что потери РФ в войне против Украины превысили 1,5 млн окупантов.