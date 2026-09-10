Ветераны западного спецназа могли тренировать россиян для войны в Украине, - The Telegraph

По данным документов разведки, западные военные ветераны могли обучать российских граждан, в том числе действующих военнослужащих. Разведка оценивает эту информацию с "высокой степенью уверенности".

Речь идет, в частности, о бывших бойцах британской Специальной воздушной службы (SAS).

Записку, оказавшуюся в руках журналистов, подготовили для Австралийской секретной разведывательной службы (ASIS) на основе разговоров с двумя бывшими австралийскими спецназовцами и действующим резервистом.

По их словам, им предлагали работу инструкторами в тренировочных лагерях в Болгарии и Сербии, где якобы проходили подготовку российские клиенты.

Где могли тренировать россиян

Одним из центров, который упоминается в разведывательной записке, является Alfa-Metal в Болгарии. Он предлагает курсы по программам спецназовцев и углубленные снайперские курсы. Стоимость обучения составляет около 4 тысяч евро за человека.

Среди потенциальных клиентов центра называют сотрудников частных военных компаний, охранников и корпоративных служб безопасности.

Россиян принимали в Европе

В записке утверждается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские частные тренировочные центры продолжали принимать граждан РФ. В частности, речь шла о курсах по ведению боя на близкой дистанции.

По словам опрошенных, во время разведывательного сбора ветеранов спецподразделений сотрудники центра сообщали, что россиян там продолжали обучать даже в 2025 году.

При этом на сайте Alfa-Metal была размещена фотография эмблемы SAS, а также публиковала объявление о поиске британского инструктора с опытом работы в спецназначении.

На странице инструкторов центра также был представлен мужчина, заявлявший, что 12 лет служил в Командовании специальных операций армии США. Он указывал на опыт в борьбе с терроризмом, подготовку рейнджеров, воздушно-десантную подготовку, операции в джунглях и дальнее наблюдение.

Действительно ли россиян тренировали западные военные

Alfa-Metal отрицает эти обвинения. В компании заявили, что после начала российского вторжения не обучали граждан РФ и никогда не нанимали бывших бойцов SAS.

Также компания поначалу отрицала связи с российской частной охранной компанией Alfa Region. В то же время, после запроса The Telegraph представители Alfa-Metal признали, что между компаниями существовали "исторические профессиональные контакты".

Разведывательная записка является предметом расследования австралийской ASIS. Его результаты могут передать Великобритании и США в рамках разведывательного альянса "Пять глаз".

В то же время The Telegraph отмечает, что не смогла независимо подтвердить утверждения, изложенные в документе.

Несколько источников в SAS также подвергли сомнению информацию об участии ветеранов подразделения в подготовке россиян. По их словам, такие действия противоречили бы ценностям спецподразделения.

Представитель Министерства обороны Великобритании не стал комментировать вопросы, связанные с британскими силами специальных операций или разведкой.