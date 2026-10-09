Ветераны Одессы заявили о коррупционных схемах в мэрии: что известно

В Одессе ветераны заявили о возможных коррупционных схемах в городском совете и передали материалы по отдельным чиновникам правоохранителям. В то же время, они уже более полугода добиваются включения своих представителей в исполком горсовета.

Ветераны требуют представительства в исполкоме

По словам представителей организации, их инициативу поддерживают депутаты и военные, однако руководство города не спешит привлекать ветеранов для принятия решений.



В профсоюзе утверждают, что исполняющий обязанности мэра Игорь Коваль не оказывает фактического руководства городом, а ключевое влияние на городские процессы, по оценке представителей организации, имеет его первый заместитель Александр Филатов.





Также представители организации заявили о возможной системе неформальных платежей в разных сферах городского хозяйства.



В частности, по утверждению профсоюза, Константин Сафошин, кум Александра Филатова, мог быть причастен к сбору средств за уличную торговлю и установку МАФов. Алексею Ботезату представители организации приписывают вероятный контроль над денежными потоками коммунальных компаний в сфере благоустройства.



Среди других должностных лиц, деятельность которых, по мнению профсоюза, нуждается в проверке, - исполняющий обязанности директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Артем Захаров, исполняющий обязанности главного архитектора Надежда Новикова и первый заместитель начальника управления дорожного хозяйства Вахтанг Гвазава. Организация заявляет о возможных злоупотреблениях в сфере теплоснабжения, землепользования, строительства и ремонта дорог.

Закупка укрытий: возможны убытки в 28 млн гривен

Отдельно ветераны обратили внимание на закупку бетонных мобильных укрытий. По утверждению организации, это направление курировал заместитель мэра Филатов.



После обращения организации Следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство по статье 191 Уголовного кодекса Украины, что касается присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.



По данным профсоюза, город планировал приобрести 10 мобильных укрытий у компании "МИРАДИМА" за более чем 23 млн гривен. Впоследствии эта компания получила подряд от КП "Теплоснабжение города Одессы" почти на 31 млн гривен. Общая сумма двух контрактов превысила 54,5 млн. гривен.



Представители организации утверждают, что рыночная стоимость укрытия на 50 человек составляет 1,1–1,5 млн гривен, в то время как город закупал их почти по 2,4 млн гривен за единицу. На основании этих данных профсоюз оценивает возможные убытки городского бюджета в 28 млн. гривен.



Также они заявили о возможных проблемах качества бетона и пригодности мест установки конструкций через подземные коммуникации. По информации профсоюза, полиция требует от горсовета тендерной документации, договоров и сертификатов качества на укрытие.

Договоры по землеустройству и декларация Филатова

Еще один блок претензий касается работы Филатова в должности директора Департамента земельных ресурсов. По информации профсоюза, во время работы в этой должности он заключил по меньшей мере 12 договоров с компанией "ТЕРРА КОМ", учредителем которой в то время была его жена.



Представители организации считают, что стоимость разработки документации могла быть завышена. В частности, по оценке представителей организации, возможные потери бюджета по одному из договоров на инвентаризацию земель составляют 10,5 млн. гривен. По данным профсоюза эти обстоятельства проверяют Национальная полиция и Бюро экономической безопасности.

Кроме того, ветераны заявили о возможных несоответствиях в декларации должностного лица. В частности, они утверждают, что в декларации могла отсутствовать информация об отдельной недвижимости, а стоимость автомобиля Toyota Camry 2023 выпуска могла быть занижена. Также организация обратила внимание на здание площадью 861 кв. м в Крыжановке, приобретенный супругой чиновника.



Ветеранская организация заявила, что продолжит собирать материалы и следить за проверками.