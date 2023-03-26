Ветераны могут получить 16 тысяч гривен: как подать заявку

Ветераны войны в Украине могут подать заявку на получение 16 тысяч гривен денежной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства по делам ветеранов.
В среду, 22 марта, стартовал второй этап совместного проекта Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате войны.
Теперь следующие 15 тысяч заявителей могут подать заявление на получение денежной помощи через информационный ресурс Е-ветеран. Напомним, что впервые портал был открыт в феврале и принял 10 тысяч заявок.
После первого тура подача заявлений была приостановлена для проведения мониторинга качества предоставления услуги, завершения процесса выплаты средств на банковские карты заявителям и усовершенствования технических процессов.
"За это время командой специалистов Минветеранов был усовершенствован процесс подачи заявлений, модернизирован интерфейс сайта Е-ветеран – он стал более адаптивным для поиска и пересмотра необходимой информации. Это должно значительно облегчить реализацию второго этапа оформления заявлений для последующих 15 тысяч заявителей на выплату денежной помощи". , – сообщили в министерстве.
Кто может получить помощь?
Проект распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.
Лица с инвалидностью в результате войны I или II группы смогут получить денежную помощь единовременно одним платежом на банковский счет заявителя в размере 4 000 гривен в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов пособия.
Как подать заявление в электронной форме на вебсайте Минветеранов
Важно! Перед тем, как подавать заявку, убедитесь, что у вас есть электронная подпись. Подробную информацию о том, как его получить, вы можете найти по ссылке.
Подробную инструкцию о том, как подать заявку, можно просмотреть в видео.
Уведомление о начислении или отказе не будет направляться заявителям по соображениям безопасности данных ветеранов войны.
Если вы не получили выплаты в указанный срок звоните Минветеранам по номеру: +380636889596.
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