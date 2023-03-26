Ветераны могут получить 16 тысяч гривен: как подать заявку

В среду, 22 марта, стартовал второй этап совместного проекта Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате войны.

Теперь следующие 15 тысяч заявителей могут подать заявление на получение денежной помощи через информационный ресурс Е-ветеран. Напомним, что впервые портал был открыт в феврале и принял 10 тысяч заявок.

После первого тура подача заявлений была приостановлена для проведения мониторинга качества предоставления услуги, завершения процесса выплаты средств на банковские карты заявителям и усовершенствования технических процессов.

"За это время командой специалистов Минветеранов был усовершенствован процесс подачи заявлений, модернизирован интерфейс сайта Е-ветеран – он стал более адаптивным для поиска и пересмотра необходимой информации. Это должно значительно облегчить реализацию второго этапа оформления заявлений для последующих 15 тысяч заявителей на выплату денежной помощи". , – сообщили в министерстве.

Кто может получить помощь?

Проект распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Лица с инвалидностью в результате войны I или II группы смогут получить денежную помощь единовременно одним платежом на банковский счет заявителя в размере 4 000 гривен в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов пособия.

Как подать заявление в электронной форме на вебсайте Минветеранов

Важно! Перед тем, как подавать заявку, убедитесь, что у вас есть электронная подпись. Подробную информацию о том, как его получить, вы можете найти по ссылке.

Зайдите на страницу вебсайта.

Для начала перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".

Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.

Если у вас нет банковского гривневого счета, вы можете открыть его в одном из банков на выбор и узнать его международный номер IBAN.

Если международный номер банковского счета IBAN изменился, необходимо подать новое заявление на сайте eveteran.gov.ua

Перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

Заявление будет направлено в Минветеранов, где будет верифицировано наличие статуса ветерана войны - лица с инвалидностью I или II группы заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны. Если лицо отвечает этому критерию, тогда обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для дальнейшей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

Подробную инструкцию о том, как подать заявку, можно просмотреть в видео.

Уведомление о начислении или отказе не будет направляться заявителям по соображениям безопасности данных ветеранов войны.

Если вы не получили выплаты в указанный срок звоните Минветеранам по номеру: +380636889596.

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