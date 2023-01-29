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Ветеран "Шахтера" перейдет в клуб Бекхэма, – инсайдер

Фото: Сергей Кривцов и Андрей Пятов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в зимнее трансферное окно готов попрощаться с еще одной знаковой фигурой команды. Переехать за океан собрался защитник Сергей Кривцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БОМБАРДИР.

31-летний центрбек близок к переходу в "Интер Майами". Команда под руководством легенд "Манчестер Юнайтед" – Фила Невилла (главный тренер) и Дэвида Бекхэма (президент) – вскоре начнет новый сезон МЦС.

Контракт Кривцова с "горняками" действует до лета 2023 года. Однако боссы "Шахтера" якобы готовы отпустить ветерана сейчас. В нынешнем сезоне он лишился стабильного места в основе команды и провел всего 11 матчей во всех турнирах.

На профессиональном уровне Кривцов дебютировал еще в сезоне 2006/07. Тогда он выступал за дубль запорожского "Металлурга" во Второй лиге. Впоследствии оказался в первой команде родного города (44 поединка, 2 гола). К рядам "Шахтера" присоединился перед сезоном 2010/11.

С тех пор Кривцов провел 224 матча за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. С "оранжево-черными" центрбек завоевал 8 чемпионских титулов, 7 Кубков и 2 Суперкубка Украины. В сборной Украины сыграл 31 поединок и выступил на Евро-2020.

К слову, ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Копером" с голом в добавленное время.

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