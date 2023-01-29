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Ветеран "Сан-Хосе" с феерией шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Логан Кутюр (в центре) набрал 5 пунктов против "Пингвинз" (facebook.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорцив

Наверху тройки лучших игроков очередного дня в Национальной хоккейной лиге оказался центрфорвард "Сан-Хосе Шаркс" Логан Кутюр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный канадец забросил 2 шайбы и отдал 3 результативные передачи. Именно его вклад в выездную победу над "Питтсбургом" (6:4) стал самым весомым.

В начале встречи Кутюр принял участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Иссимонта. Во втором же периоде форвард ассистировал Грегору и Барабанову. А уже в третьей 20-минутке взялся за голкипера "Пингвинз" Десмита самостоятельно.

За 4+ минуты до финальной сирены (счет – 3:4) Кутюр оказался самым ловким на "пятаке" после выпада того же Барабанова и протолкнул шайбу за линию. Зато за 10 секунд до завершения поединка он получил шайбу в центре площадки и отправил в пустые ворота.

Дополнили топ-3 звезд вечера два вратаря – Картер Харт из "Филадельфии" и дебютант Мэтт Берлин ("Эдмонтон"). Первый оформил 40 сэйвов и шатаут против "Виннипега" (4:0). В то же время другой экстренно заменил Кэмпбелла на финальные минуты противостояния с "Чикаго" (7:3) и успел однажды спасти "Ойлерз".

К слову, накануне форвард "Каролины" Нечас возглавил хит-парад звезд с дублем против "Сан-Хосе" Кутюра.

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