Ветеран "Нэшвилла" с выездным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

32-летний канадец отличился тремя голами в противостоянии с "Эдмонтоном" (5:2). К хет-трику центральный нападающий гостей еще и добавил результативную передачу на Форсберга.

В первом периоде команды обменялись шайбами – на шайбу Нерса в большинстве "Нэшвилл" ответил именно тем голом по передаче О'Райлли. Во второй же 20-минутке он приступил к делу самостоятельно. Сначала ветеран протолкнул "диск" за линию из "пятака" в затяжной атаке "Предаторз", а затем из правой зоны вбрасывания завершил атаку с численным преимуществом.

К концу второго периода "Эдмонтон" с "Нэшвиллом" оформили еще по шайбе. На гол хозяина льда Хаймана гости ответили усилиями Новака. Добил "Ойлерз" в финальном периоде О'Райлли. Форвард из центральной зоны пробил Кэмпбелла низовым выстрелом.

В тройку звезд вечера также попали центральный нападающий "Тампы-Бэй" Брэйден Пойнт и вингер "Питтсбурга" Брайан Раст. Первый оформил хет-трик и ассист против "Оттавы" (6:4), а вот второй к голу добавил три ассиста в избиении "Сан-Хосе" (10:2).

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