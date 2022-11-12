Ветеран "Миннесоты" стал первой звездой вечера НХЛ: видео

37-летний голкипер приложился к победе команды над "Сиэтлом" с футбольным счетом 1:0. Для канадца этот шат-аут стал 72-м в карьере и позволил выйти на 12-е место в истории по этому показателю.

Флери отразил все 28 бросков "Кракен". Вратарь одержал шестую победу в 11-ти матчах сезона с процентом сэйвов 90,5%. Коэффициент надежности обладателя трофея Везины-2021 составил 3,17.

Второй звездой вечера стал форвард "Вашингтона" Сонни Милано. Он набрал 3 пункта, забросив две шайбы "Тампе" при одном ассисте. Замкнул топ-тройку хоккеистов Евгений Малкин из "Питтсбурга", который забил и отдал результативную передачу в поединке с "Торонто".

Минимальная победа "Миннесоты" позволила Флери и компании оставаться в топ-4 Центрального дивизиона Западной конференций НХЛ. В данный момент "Уайлд" претендуют на выход в плей-офф. "Сиэтл Кракен" откатился на 3-е место на Западе.