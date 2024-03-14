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Ветеран "Чикаго" с броском в полете под сирену обеспечил овертайм: момент дня в НБА

Фото: Демар Дерозан набрал 46 пунктов против "Пэйсерс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Чикаго Буллз" Демар Дерозан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

34-летний американец стал ведущей фигурой в непростом противостоянии с "Индианой". На последних секундах основного времени он получил передачу Карузо в зоне атаки и под сопровождение сирены выполнил точный двухочковый.

В дополнительном отрезке "Чикаго" сумел дожать "Пэйсерс" (132:129 ОТ). Обе команды удержались в топ-10 Восточной конференции НБА. Актуальный рекорд "Буллз" – 32 победы, 34 поражения.

Дерозан стал самым результативным на паркете. Он набрал 46 очков, сделал 9 подборов и отдал 3 передачи. В составе "Индианы" больше всего в общую копилку положил центровой Майлз Тернер (27 пунктов).

 

 

Кто такой Демар Дерозан

Уроженец штата Калифорния, на студенческом уровне выступал за ЮСК "Троянс". На драфте НБА-2009 выбран "Торонто" под 9-м номером.

Провел в составе "Рапторз" 9 сезонов подряд. Перед кампанией 2018/19 вместе с Якобом Пелтлем перебрался в "Сан-Антонио" в обмен на Кавая Леонарда и Дэнни Грина. В рядах "Чикаго" проводит третий сезон. Шестикратный участник Матча всех звезд НБА, выиграл "золото" Олимпиады-2016 в составе сборной США.

В честь Дерозана "Троянс" вывели из обращения 10-й номер. Пытается повысить осведомленность о системной красной волчанке, с которой долго борется его мать. Признался в депрессии и пропагандирует повышение внимания НБА к психологическим проблемам баскетболистов.

К слову, накануне форвард "Филадельфии" Убре-младший возглавил подборку моментов с сольным проходом.

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