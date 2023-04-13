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Ветеран "Чикаго" доминантным данком деклассировал оборону "Торонто": момент дня в НБА

Фото: Роскошный слэм-данк Демара Дерозана (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Чикаго Буллз" Демар Дерозан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

33-летний американец покорил момент в стартовой четверти против "Торонто". На линии штрафных бросков он получил передачу Лавина и улетел под щит. Там форвард не обратил внимания на сопротивление двух оппонентов и через их руки вонзил мяч в корзину сверху.

Стараниями форварда и других чикагцев "Буллз" одержали победу над "Рапторз" (109:105) и пробились в финал турнира плей-ин. Там за последнюю путевку в плей-офф сезона от Восточной конференции "Чикаго" сразится с "Майами".

Сам Дерозан провел на паркете более 38 минут. За это время он успел набрать 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал одноклубник ветерана Зак Лавин (39 пунктов).

Кто такой Демар Дерозан

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за ЮСК "Троянс". Выбран "Торонто" под 9-м номером драфта НБА-2009.

Провел в составе "Рапторз" 9 сезонов подряд. Перед кампанией 2018/19 вместе с Якобом Пелтлем перебрался в "Сан-Антонио" в обмен на Кавая Леонарда и Дэнни Грина. В рядах "Чикаго" проводит второй сезон. Шестикратный участник Матча всех звезд НБА, выиграл "золото" Олимпиады-2016 в составе сборной США.

В честь Дерозана "Троянс" вывели из обращения 10-й номер. Пытается повысить осведомленность о системной красной волчанке, с которой долго борется его мать. Признался в депрессии и пропагандирует повышение внимания НБА к психологическим проблемам баскетболистов.

К слову, на Западе "Оклахома" вырвала путевку в финал плей-ин победой над "Нью-Орлеаном".

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