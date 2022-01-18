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Вітер послабне, але різко похолодає: синоптик дала новий прогноз погоди

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на Водохреще. Завтра в Україні різко похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку синоптика.

Найближчої ночі температура повітря в Україні знизиться до -4-9 градусів, а на північному сході навіть становитиме -10-15 градусів. Вдень на Водохреще очікується -2-5 градусів, у Полтавській, Сумській, Харківській областях -5-8 градусів.

"Ніяких серйозних опадів завтра не буде, лише в східній частині політає святковий сніг. На дорогах - ожеледиця, на трасах - сіль і каша, на тротуарах - всього потроху", - повідомила синоптик.

У Києві 19 січня вітер стихне, сніг малоймовірний, морозець - буде. Вночі до -8 градусів, вдень -1-3 градуси. Ожеледиця.

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