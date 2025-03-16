Весенняя замена шин на авто: как не дать себя обмануть на шиномонтаже

Чтобы разбираться во всех проблемах шин, дисков и колес в сборе, надо быть если не профессионалом, то бывалым водителем с многолетним опытом визитов на шиномонтаж. Этим иногда пользуются недобросовестные мастера, чтобы увидев не информированного посетителя, заработать на нем дополнительную копеечку. Эта задача для них облегчается тем, что на многих шиномонтажках с клиентом общаются сами исполнители работ. Используя такой прямой контакт, мастера часто предлагают не только переставить шины, но и сделать с колесами еще что-то, мягко говоря, не очень нужное.

Вам надо прокатать диск! Эту услугу иногда советуют автовладельцам, и стоить она может как сам диск. Некоторые работники шиномонтажа даже могут специально создать проблему, неправильно установив диск на балансировочный стенд или подложив что-то под край. Поэтому, прежде чем соглашаться, попросите показать, где именно есть биение и нарушение геометрии. Хотя прямой вопрос о правильности установки может обидеть мастера, попросите его повторно закрепить колесо в вашем присутствии, чтобы убедиться в его профессионализме.

Вентили "на подходе"! Меняем? На шиномонтаже иногда предлагают превентивно заменить вентили, через которые накачивается шина, настаивая, что это необходимо для вашей безопасности. Более того, наиболее решительные шиномонтажники даже советуют делать это каждый сезон. Это действительно одна из самых уязвимых частей колеса, но ее неисправность можно предвидеть заранее. Например, на резиновой части вентиля начинают появляться маленькие трещины. Если таких признаков нет, замену можно отложить.

Вам накачать шины азотом? И сегодня еще остаются мастерские, где вам попытаются доказать, что чистый азот в шине намного эффективнее чистого воздуха. Возможно, это имеет смысл в авиации и в автогонках, но целесообразность такого ноу-хау на рядовом автомобиле под большим сомнением. Так что когда вам на шиномонтаже начнут объяснять, почему азот нужен даже в колесах вашего семейного кроссовера, не тратьте время на такие лекции и деньги на эту услугу. Между прочим, в воздухе, которым мы дышим, азота уже содержится 78 %.

Ваши диски были грязные, заплатите за очистку. Конечно, при работе с колесом на нем не должно быть ни грязи, ни песка, ни льда. Но возникает вопрос: кто их должен чистить? Клиент, который приехал в чистой одежде, или работник шиномонтажа, работа которого предусматривает такие задачи? Иногда мастера могут требовать дополнительную оплату за очистку посадочной поверхности диска, объясняя это тем, что без этого впоследствии может начать выходить воздух. Однако в такой ситуации стоит настаивать на том, что это часть их обязанностей, и использование щетки или инструмента должно включаться в стоимость монтажа.

А грузики мы вам бесплатные поставим! Это звучит привлекательно, если для вас главное - сэкономить. Однако часто эти бесплатные грузики берут из коробки, куда мастера складывают бывшие в употреблении детали, снятые со старых колес. Такая "щедрость" шиномонтажа направлена на привлечение клиентов, но в итоге может стать вам дороже. Из-за поврежденного крепления грузик может отпасть уже через неделю, и вам придется снова потратить время и деньги на балансировку. А если потерю проигнорировать, езда на несбалансированном колесе приведет к ускоренному износу подвески и рулевого механизма.

Вкратце

Элементарная на первый взгляд операция по замене одних целых шин другими на самом деле содержит несколько важных нюансов. Несоблюдение которых сказывается, например, на долговечности деталей и на работе тормозов. Между тем, особых навыков от шинных мастеров не требуется, главное, чтобы они ответственно относились к своей работе - и в этом будут большие сомнения, если в числе прочего они будут "добавлять" клиенту ненужные услуги.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.