За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму, - розвідка

Він нагадав, що загроза не лише Україні, а усій Європі, зростає з кожним днем.

"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону", - зазначив Буданов.

Окрім того, за словами глави української розвідки, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії.

"Ми готові до боротьби аж до повної деокупації Кримського півострову. Крим буде звільнено, а злочинців - покарано”, - заявив Буданов.