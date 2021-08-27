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За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму, - розвідка

Автор: РБК-Україна

З перших днів окупації Росія перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем. За весну-літо РФ збільшила свій військовий контингент у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Він нагадав, що загроза не лише Україні, а усій Європі, зростає з кожним днем.

"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону", - зазначив Буданов.

Окрім того, за словами глави української розвідки, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії.

"Ми готові до боротьби аж до повної деокупації Кримського півострову. Крим буде звільнено, а злочинців - покарано”, - заявив Буданов.

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