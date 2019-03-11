Весняна рибалка: вибираємо котушки для ультралайтових спінінгів

Пришла весна, а значит рыбакам пора пополнять арсенал снастей, чтобы иметь все шансы удачно открыть сезон. В процессе выбора подходящей рыболовной катушки для ультралайтовой «охоты» каждый рыбак обращает внимание на несколько важных критериев. Первое – конструкция должна ровно укладывать шнур. Второе – наличие фрикционного тормоза со сверхчувствительным механизмом регулировки.

Снасть, которая относится к категории ультралайтовых моделей, обязательно должна быть сбалансированной. Потому в процессе ее подготовки к предстоящей «охоте» важно учитывать важные параметры будущей катушки.

Основные характеристики катушек:

габариты;

показатели веса.

К списку конструкционных особенностей принято относить также количество используемых подшипников и характеристики фрикционного тормоза.

Идеальная катушка: выбираем подходящий вес

Ультралайтовые удилища достаточно требовательны к весу подобранной катушки. Речь идет о степени чувствительности и наличии баланса. Ведь представленные удилища работают с легкими и сверхлегкими видами приманок. Большие устройства способны нарушить всю гармонию ультралайта.

Оптимальная рыболовная катушка для такого вида ловли будет весить около 200 граммов. В некоторых случаях удилища XUL требуют от рыболова подбора катушек не больше 160 граммов. Если показатели приманки варьируется в пределах 5-7 граммов, тогда рыбак сможет укомплектовать удилище катушкой 220 граммов.

Размер рыболовных катушек

У каждой компании-производителя имеются собственные принципы деления ассортимента на определенные размеры. Для представленной снасти потребуются изделия меньших габаритов. Если рассматривать продукцию популярных брендов Daiwa и Shimano, тогда целесообразно подобрать катушку 1000 или 2000.

Однако настоящие параметры однотипных конструкций разных брендов могут несколько отличаться. К примеру, устройство от компании Daiwa 2000 немного больше по габаритам по сравнению с Shimano 2000, но приближенное к модели Daiwa 2500-3000. В результате, к ультралайтовым моделям относят устройства Shimano 2500, которые сопоставимы с моделями Daiwa размером 2000.

Во время подбора необходимых параметров не стоит игнорировать еще один важный показатель – лесоемкость шпули. Большинство современных рыболовов отдают предпочтение мелкопрофильным шпулям, не нуждающимся в большом количестве бекинга.

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