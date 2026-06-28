Вертолет нефтяного гиганта разбился в Саудовской Аравии, 14 погибших

Вертолет принадлежал саудовской нефтяной компании Aramco – крупнейшему в мире производителю нефти. Он упал в шесть утра по местному времени на побережье Персидского залива, недалеко от крупного нефтяного терминала страны.

О гибели 14 человек сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии. Никаких подробностей о модели вертолета или цели полета пока не обнародовали.

"Соответствующие органы начали полное расследование, чтобы установить причину аварии", – говорится в сообщении государственного агентства.

В самой нефтяной компании на запрос о комментарии сразу не ответили.

Катастрофа произошла через два дня после того, как в пятницу Aramco возобновила загрузку сырой нефти на том же терминале - после почти четырехмесячной остановки.