Вертоліт замість підйомника: перші деталі загибелі на Алясці найбагатшої людини Чехії

Келлнер та його група відвідували лижну трасу на вертольотах, яка передбачала катання на позашляхових трасах. Замість підйомника використовувалися вертольоти.

56-річний бізнесмен, чистий капітал якого "Форбс" оцінив у 17,5 млрд доларів, знаходився на борту вертольоту Airbus AS350 B3 під час приземлення біля льодовика Кнік.

Посадовці заявили, що він розбився за невідомих обставин приблизно за 50 миль на схід від Анкориджа о 18:35 в суботу за місцевим часом. Розпочалося розслідування катастрофи.

Шостий чоловік на борту перебував у важкому, але стабільному стані в неділю в лікарні в Анкориджі, повідомили військові штату Аляска. У заяві вони зазначили, що отримали повідомлення про прострочений вертоліт та місце можливих аварійних уламків в ніч на суботу.

Інших загиблих ідентифікували як Грегорі Гармса (52 роки) із Колорадо; Бенджаміна Лароше (50 років) також з Чехії; два мешканці Аляски - Шон Макманнані (38 років) з Гірдвуда та пілот Захарі Рассел (33 роки) з Анкориджа.

П'ятеро пасажирів - це три гості та два гіди з гірського будиночка Тордрілло, уточнила прес-секретар компанії Мері Ен Пруйт.