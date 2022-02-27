RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не вірте брехні. Кличко спростовує, що евакуація з Києва неможлива

Автор: Ирина Гамерская

ЗМІ з посиланням на мера Києва Віталя Кличка повідомили, що евакуація з міста неможлива. У Кличка таке твердження спростовує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР і прес-службу Кличка.

Як повідомили АР, Кличко їм в інтерв'ю нібито заявив, що жителів Києва не можна евакуювати, "тому що всі шляхи заблоковані", а місто нібито знаходиться "в оточенні".

РБК-Україна в оточенні мера заявили, що слова Кличка про те, що місто нібито знаходиться в оточенні це брехня і маніпуляція, а Кличко найближчим часом виступить з роз'ясненням.

Після цього в соцмережах з'явилася реакція самого Кличка, де він повідомляє, що"російські видання поширили інформацію з посиланням на нього, що Київ нібито оточений і евакуація людей неможлива".

"Дивно, що це почали поширювати українські телеграм-канали. Не вірте брехні! Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел", - пояснив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоКиїв