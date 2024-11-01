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Станочник, тракторист, водитель. Какие "мужские" профессии осваивают женщины в Украине

Фото: женщины выбирают профессии, где раньше преобладали мужчины (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Полномасштабная война в Украине стала вызовом для рынка труда и существенно изменила его. Женщины все чаще осваивают традиционно "мужские" профессии в промышленности, транспорте, аграрной сфере..

Больше о том, в каких профессиях женщины заменяют мужчин и где можно пройти переквалификацию, РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

Содержание:

  • Увеличилось ли число вакансий для женщин в "мужских" профессиях
  • Стереотипы исчезают? Какие нетипичные профессии выбирают украинки
  • Где женщины могут овладеть новой специальностью

Увеличилось число ли вакансий для женщин в "мужских" профессиях

В Украине на законодательном уровне закреплено равенство трудовых прав для обоих полов.

Государство гарантирует защиту от дискриминации в сфере занятости, в частности, по возрасту или полу претендента на рабочее место. За нарушение установленных правил предусмотрена ответственность.

Именно по этой причине в объявлениях о вакансиях, которые подают работодатели в службу занятости, запрещается предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

В то же время во время полномасштабной войны на рынке труда возникла проблема нехватки кадров.

Как отметили в Государственной службе занятости (ГСЗ) в ответ на запрос РБК-Украина, вследствие дефицита рабочей силы, в частности, в связи с призывом мужчин на военную службу, возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, традиционно востребованным среди мужчин (строители, сварщики, слесари, электромонтеры, водители и т.д.).

Стереотипы исчезают? Какие нетипичные профессии выбирают украинки

Текущая ситуация с дефицитом кадров меняет стереотипы о так называемых "мужских" профессиях, которые сейчас начали осваивать женщины.

Фото: женщины чаще выбирают работу в промышленности (Getty Images)

В ГСЗ привели данные, согласно которым с начала 2024 года (до 22 октября) были трудоустроены:

  • 254 женщины – по профессии станочник деревообрабатывающих станков;
  • 185 женщин – машинист насосных установок;
  • 86 женщин – машинист крана;
  • 86 женщин – слесарь по механосборочным работам;
  • 75 женщин – водитель;
  • 63 женщины – грузчик;
  • 63 женщины – электромонтер;
  • 53 женщины – оператор станков с программным управлением;
  • 44 женщины – горняк;
  • 34 женщины – машинист подземных установок;
  • 22 женщины – машинист крана металлургического производства;
  • 20 женщин – водитель погрузчика.

При этом в Службе занятости отмечают, что пока трудоустройство женщин по профессиям, которые условно считаются "мужскими", не приобрело массовый характер.

Где женщины могут овладеть новой специальностью

Для украинок доступны программы обучения новым профессиям и переквалификации. Их реализует ДСЗ в центрах профессионально-технического образования, которые открыты во Львове, Одессе, Сумах, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске, Полтаве и Харькове. Также обучение может осуществляться в учебных заведениях различных форм собственности.

Доступны для овладения 96 рабочих профессий и 400 образовательных программ.

Для безработных лиц, состоящих на учете в Службе занятости, такое обучение бесплатное и происходит на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины.

Стоит отметить, что среди общего числа зарегистрированных безработных женщины составляют 78%.

Для лиц, не состоящих на учете в ГСЗ, есть возможность получить ваучер на обучение. Это документ, позволяющий бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию по утвержденному Минэкономики перечню из 155 профессий и специальностей.

С начала 2024 года ваучер получили более 20 тысяч украинцев, среди них 15,4 тыс. женщин.

Больше всего ваучеров выдано по таким специальностям, как: медсестринство, психология, дошкольное образование, социальная работа, медицина, среднее образование (по предметным специализациям).

Фото: женщины могут получить ваучер на переквалификацию (Getty Images)

Также большое количество ваучеров было выдано для обучения профессиям – повар, водитель, младшая медицинская сестра по уходу за больными, кондитер, продавец, швея, портной.

Вместе с тем, женщины получали ваучер по профессиям, традиционно считающимся "мужскими":

  • тракторист (150 женщин)
  • станочник деревообрабатывающих станков (22 женщины)
  • облицовщик-плиточник (21 женщина)
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств (10 женщин)
  • монтажник систем утепления зданий (8 женщин)
  • монтажник гипсокартонных конструкций (6 женщин)
  • электрогазосварщик (5 женщин)
  • водитель погрузчика (5 женщин)
  • электромонтер (3 женщины)

На основании ваучера осуществляется переподготовка по рабочей профессии; подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности; подготовка на
следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) и научного уровня высшего образования); специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.

Стоимость ваучера не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на сегодня это 30 280 грн).

Подать заявку на получение ваучера можно онлайн на портале Государственной службы занятости.

Более подробно о том, как отличается зарплата мужчин и женщин в Украине, и что предлагает власть для преодоления данной проблемы, можно прочитать в отдельном материале.

Также мы рассказывали ранее, представителей каких рабочих профессий сейчас не хватает на украинском рынке труда.

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