Станочник, тракторист, водитель. Какие "мужские" профессии осваивают женщины в Украине

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Увеличилось ли число вакансий для женщин в "мужских" профессиях

Стереотипы исчезают? Какие нетипичные профессии выбирают украинки

Где женщины могут овладеть новой специальностью

Увеличилось число ли вакансий для женщин в "мужских" профессиях

В Украине на законодательном уровне закреплено равенство трудовых прав для обоих полов.

Государство гарантирует защиту от дискриминации в сфере занятости, в частности, по возрасту или полу претендента на рабочее место. За нарушение установленных правил предусмотрена ответственность.

Именно по этой причине в объявлениях о вакансиях, которые подают работодатели в службу занятости, запрещается предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

В то же время во время полномасштабной войны на рынке труда возникла проблема нехватки кадров.

Как отметили в Государственной службе занятости (ГСЗ) в ответ на запрос РБК-Украина, вследствие дефицита рабочей силы, в частности, в связи с призывом мужчин на военную службу, возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, традиционно востребованным среди мужчин (строители, сварщики, слесари, электромонтеры, водители и т.д.).

Стереотипы исчезают? Какие нетипичные профессии выбирают украинки

Текущая ситуация с дефицитом кадров меняет стереотипы о так называемых "мужских" профессиях, которые сейчас начали осваивать женщины.

Фото: женщины чаще выбирают работу в промышленности (Getty Images)

В ГСЗ привели данные, согласно которым с начала 2024 года (до 22 октября) были трудоустроены:

254 женщины – по профессии станочник деревообрабатывающих станков;

185 женщин – машинист насосных установок;

86 женщин – машинист крана;

86 женщин – слесарь по механосборочным работам;

75 женщин – водитель;

63 женщины – грузчик;

63 женщины – электромонтер;

53 женщины – оператор станков с программным управлением;

44 женщины – горняк;

34 женщины – машинист подземных установок;

22 женщины – машинист крана металлургического производства;

20 женщин – водитель погрузчика.

При этом в Службе занятости отмечают, что пока трудоустройство женщин по профессиям, которые условно считаются "мужскими", не приобрело массовый характер.

Где женщины могут овладеть новой специальностью

Для украинок доступны программы обучения новым профессиям и переквалификации. Их реализует ДСЗ в центрах профессионально-технического образования, которые открыты во Львове, Одессе, Сумах, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске, Полтаве и Харькове. Также обучение может осуществляться в учебных заведениях различных форм собственности.

Доступны для овладения 96 рабочих профессий и 400 образовательных программ.

Для безработных лиц, состоящих на учете в Службе занятости, такое обучение бесплатное и происходит на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины.

Стоит отметить, что среди общего числа зарегистрированных безработных женщины составляют 78%.

Для лиц, не состоящих на учете в ГСЗ, есть возможность получить ваучер на обучение. Это документ, позволяющий бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию по утвержденному Минэкономики перечню из 155 профессий и специальностей.

С начала 2024 года ваучер получили более 20 тысяч украинцев, среди них 15,4 тыс. женщин.

Больше всего ваучеров выдано по таким специальностям, как: медсестринство, психология, дошкольное образование, социальная работа, медицина, среднее образование (по предметным специализациям).

Фото: женщины могут получить ваучер на переквалификацию (Getty Images)

Также большое количество ваучеров было выдано для обучения профессиям – повар, водитель, младшая медицинская сестра по уходу за больными, кондитер, продавец, швея, портной.

Вместе с тем, женщины получали ваучер по профессиям, традиционно считающимся "мужскими":

тракторист (150 женщин)

станочник деревообрабатывающих станков (22 женщины)

облицовщик-плиточник (21 женщина)

слесарь по ремонту колесных транспортных средств (10 женщин)

монтажник систем утепления зданий (8 женщин)

монтажник гипсокартонных конструкций (6 женщин)

электрогазосварщик (5 женщин)

водитель погрузчика (5 женщин)

электромонтер (3 женщины)

На основании ваучера осуществляется переподготовка по рабочей профессии; подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности; подготовка на

следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) и научного уровня высшего образования); специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.

Стоимость ваучера не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на сегодня это 30 280 грн).

Подать заявку на получение ваучера можно онлайн на портале Государственной службы занятости.