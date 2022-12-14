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По версии Forbes. Илон Маск потерял статус самого богатого человека

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Среда 14 декабря 2022 07:33
По версии Forbes. Илон Маск потерял статус самого богатого человека Фото: Американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Американский изобретатель Илон Маск потерял первое место в рейтинге Real Time Billionaires. Его обошел президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Согласно данным журнала, состояние основателя SpaceX оценивают в 176,8 миллиарда долларов, а главы LVMH - в 188,6 миллиарда долларов.

За прошедшие сутки Маск потерял 4,5 миллиарда долларов, или 2,49% своего капитала, тогда как Арно наоборот увеличил на 2,7 миллиарда долларов (+1,44%).

Однако агентство Bloomberg все еще считает американца самым богатым человеком в мире со 168 миллиардами долларов, в то время как у француза 167 миллиардов долларов и вторая строчка.

Напомним, владелец SpaceX опускался с первой строчки рейтинга Forbes 7 декабря, всего на полчаса.

К слову, Маск получил статус самого богатого человека в мире 26 октября 2021 года. Тогда его капитал оценивался в 271,3 миллиарда долларов.

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Илон Маск
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