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Імовірність вступу України до НАТО найближчим часом невисока, - Байден

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднається до НАТО. Причиною він називає те, що Україна ще не виконала всі необхідні для цього вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Байдена.

"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", - заявив він.

За словами глави Білого дому, це пов'язано з тим, що Україні ще належить виконати багато роботи в області демократії і ряду інших подій, які там відбуваються.

Також американський президент нагадав, що для вступу країни в НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

Раніше ми писали, що у Німеччині заявили, що вступ України до НАТО зараз не розглядається.

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