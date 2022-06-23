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Імовірність рецесії зросла до 50%: Citigroup оцінив ризики для світової економіки

Фото: Citigroup прогнозує світову рецесію з 50%-ною ймовірністю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Citigroup прогнозує майже 50-відсоткову ймовірність глобальної рецесії. Центральні банки поспішають підняти процентні ставки, щоб придушити інфляцію, яка частково викликана наслідками війни Росії проти України і пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рецесія являє собою "все більш відчутний ризик" для економіки, повідомили аналітики Citigroup, оцінюючи ймовірну траєкторію глобального зростання протягом наступних 18 місяців.

Кілька центральних банків, у тому числі Федеральна резервна система США, агресивно підвищили ставки за позиками, оскільки вартість життя досягає рекордного рівня. Голова ФРС Джером Пауелл заявив у середу, що центральний банк не намагається спровокувати рецесію, але прагне взяти ціни під контроль.

"Глобальна економіка в даний час блимає жовтим світлом, що пов'язано з постійними потрясіннями пропозиції, але також все частіше і з посиленням політики Центральним банком і впливом більш жорстких фінансових умов і більш високої інфляції на поведінку споживачів", - йдеться в повідомленні Citigroup.

У ньому зазначається, що, хоча ризики рецесії були вищими, всі три сценарії "м'якої посадки, більш високої інфляції і глобальної рецесії правдоподібні і повинні залишатися в поле нашого зору", з чимось ближчим до м'якої посадки в якості базового сценарію.

Нагадавши, російське вторгнення в Україні викликало нові економічні потрясіння в усьому світі. МВФ вже знизив прогноз по зростанню світового у ВВП в квітні, але з тих пір ситуація погіршилася.

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Економіка України