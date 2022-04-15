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Імовірність ракетних ударів по Києву залишається високою, - Пентагон

Крилата ракета (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони США заявили, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетних обстрілів з російського боку. Відведення російських військ від Києва та Чернігова серйозно не змінило цю ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Так, звичайно, у Росії є можливість завдати удару по Києву. Всупереч відведенню військ від столиці, зберігається велика ймовірність ракетних ударів",- підкреслив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на центри прийняття рішень.

Кірбі також зазначив, що Росія не вживає серйозних заходів, щоб перервати постачання озброєння в Україну з Європи. За його словами, рейси на перевалочні пункти в регіоні як і раніше здійснюються, так само як і наземне переміщення цього матеріалу на Україні.

"Ми не бачили жодних спроб Росії перекрити цей потік. І ми просто будемо продовжувати це робити", - заявив Кірбі.

Своєю чергою в Міноборони України закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що загроза ракетних ударів зберігається по всій території країни.

"Загроза ракетних ударів зберігається по всій території України. Саме тому ми попереджаємо, щоб люди не поспішали повертатися у звільнені міста, і тому потрібно серйозно ставитися до повітряної тривоги. Тому що зараз всі розслабилися, звикли до повідомлень, але насправді це серйозна загроза", - підкреслила Маляр.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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