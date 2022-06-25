Як повернутися до України без паспорта після депортації в РФ: відповідь Верещук

За її словами, вже є відповідна домовленість з прикордонниками.

"Якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, які посвідчують особу", - зазначила Верещук.

Вона підкреслила, що депортовані мають знайти шлях, як повернутися через третю країну. При цьому можна звернутися в Україну за допомогою з документами і купівлею квитків. Верещук додала, що українці після фільтраційних таборів повертаються через Латвію чи Естонію, однак не всі депортовані ризикують їхати без відібраних в Росії документів.

"Ми зараз розробляємо маршрути, якими курсуватимуть безкоштовні автобуси, які допомагатимуть українцям без грошей. Фактично, без паспортів, бо їх немає, їх просто відбирають в цих фільтраційних таборах", - сказала вона.