Як повернутися до України без паспорта після депортації в РФ: відповідь Верещук

Українців, які були депортовані в Росію з окупованих територій, пускатимуть до країни і без паспортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук на телемарафоні.
За її словами, вже є відповідна домовленість з прикордонниками.
"Якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, які посвідчують особу", - зазначила Верещук.
Вона підкреслила, що депортовані мають знайти шлях, як повернутися через третю країну. При цьому можна звернутися в Україну за допомогою з документами і купівлею квитків. Верещук додала, що українці після фільтраційних таборів повертаються через Латвію чи Естонію, однак не всі депортовані ризикують їхати без відібраних в Росії документів.
"Ми зараз розробляємо маршрути, якими курсуватимуть безкоштовні автобуси, які допомагатимуть українцям без грошей. Фактично, без паспортів, бо їх немає, їх просто відбирають в цих фільтраційних таборах", - сказала вона.
Нагадаємо, згідно з російськими даними, на територію РФ було депортовано майже 2 млн громадян України.
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