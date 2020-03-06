Верланов: процес повернення ПДВ - автоматичний та прозорий як ніколи

Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

У податковій розповіли про особливості процедури перевірки заявок на відшкодування

Державна податкова служба (ДПС) стає партнером для бізнесу, забезпечуючи рівні умови для всіх учасників ринку. Зокрема, сумлінні платники мають можливість отримувати ритмічне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) відповідно до закону. Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook, передає РБК-Україна.

У ДПС зазначають, що важливим інструментом у цьому процесі є система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

“За результатами 2019 року цією системою автоматично зареєстровано понад 99% поданих до реєстрації податкових накладних. Попри мізерний процент накладних, яким відмовлено в реєстрації, минулого року ДПС запобігла формуванню незаконного податкового кредиту на суму 6,7 млрд грн. Завдяки такому ефективному припиненню мінімізаційних оборудок, сумлінний бізнес чи не вперше в історії України має можливість отримувати ритмічне відшкодування ПДВ у суворій відповідності до закону”, - сказано у повідомленні.

У ДПС зауважили, що завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим.

“Електронний реєстр є публічним, відкритим та оприлюднюється на сайті Мінфіну. Будь-який платник податків має змогу відслідкувати весь процес від подання заявки до отримання коштів”, - сказано у повідомленні.

Процедура відшкодування ПДВ відбувається виключно в межах визначених законом строків, що становлять близько двох з половиною місяців, додають в ДПС. “Перевірка заявок на відшкодування у межах цього періоду є обов’язком податкової перед державою”, - окремо наголосили у податковій.

Також спостерігається тренд до скорочення обсягу ПДВ, що знаходиться у процесі бюджетного відшкодування. За інформацією ДПС, станом на 1 березня він зменшився на 2 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У податковій запевняють, що цього року курс на скорочення кількості перевірок платників для документального підтвердження ризиків у їхній діяльності буде продовжено.

Так, за січень-лютий 2020 року ДПС провела 726 планових перевірок, що на 8 % менше, ніж у січні-лютому минулого року. Водночас, було проведено 1618 позапланових перевірок, що на 12% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року.

“Головна мета реформи аудиту, яку проводить податкова, - зменшення контролю за сумлінними платниками та концентрація на найбільш ризикових, переміщення фокусу уваги з кількості перевірок на їхню якість. Команда нової податкової та надалі докладатиме усіх зусиль, щоб забезпечити українському бізнесу комфортні умови для роботи та сплати податків у бюджет країни”, - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Украина, раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що у лютому ДПС перевиконала план з надходжень по ПДВ на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше від запланованого.

Нагадаємо, у лютому надходження до зведеного бюджету України, за які відповідає ДПС, зросли до 62,2 млрд гривень, що на 10,5 млрд гривень, або 20,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.