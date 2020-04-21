Верланов: обсяг схемного податкового кредиту в березні буде прямувати до нуля

Медіа-атаки на Державну податкову службу - це реакція на першу в історії України реальну боротьбу з махінаціями з податком на додану вартість (ПДВ). Про це в інтерв'ю НВ заявив голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов, передає РБК-Україна.

За словами Верланова, попри те, що абсолютну більшість спроб зареєструвати схемний кредит податкова сьогодні блокує, законодавство в Україні побудовано таким чином, що деякі операції, всупереч їхнім визнанням ризиковими, можуть проводитися.

"Податкова як цивільний, а не правоохоронний орган, за законом на це впливати не може, проте кожен місяць ми формуємо список таких компаній з переліком ризикових операцій і згідно з відомим 543-м наказом про взаємодію Державної податкової служби та податкової міліції, передаємо цю інформацію Державній фіскальній службі", - сказав Верланов.

За його словами, подальша доля цієї інформації - вже в компетенції податкової міліції, яка йому не підпорядковується.

"В середньому два-три мільярди гривень в місяць, кількість компаній - від 600 до 1500. Після того як ми восени 2019 року почали закривати ці схеми, відповідно і суми, і кількість компаній стали менше. А зараз постанова 1165 дозволило нам зробити радикальний прорив. 22 квітня ми вже будемо мати повну аналітику по березню і зможемо продемонструвати скептикам, що часи махінацій з ПДВ залишилися в минулому", - додав Верланов.

Також Сергій Верланов зазначив, що з самого початку роботи нової Державної податкової служби проводиться покращення адміністрування податку на додану вартість, вдосконалення ризик-орієнтованої системи.

"Нами були розроблені зміни в критерії ризику, це так звана постанова 117, яка була прийнята в травні минулого року - це перша передумова, яка зробила життя наших махінаторів набагато складніше. Потім ми подивилися, як працює ця постанова і ще її вдосконалили, прийняли нові критерії ризику і нову систему моніторингу податкових накладних. Це так звана постанова Кабміну 1165, яку було прийнято в грудні, а працювати вона почала з 1 лютого 2020 року", - зазначив глава ДПС.

Верланов зазначає, що після впровадження цієї постанови та неухильного його виконання по всій Україні схеми були перекриті, а усі "пересорти", "скрутки" - і, відповідно, люди, які десятиліттями на цьому наживалися, були відрізані від цього джерела доходів. "Не дивно, що вони тепер відкрито воюють з командою податкової...", - підкреслив Сергій Верланов.

Повну версію інтерв'ю Сергія Верланова можна подивитись тут.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами глави ДПС, вперше в історії України схеми з ПДВ припинені.