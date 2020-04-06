Верланов: податкова за І квартал вивела з тіні 7,6 млрд грн ПДВ

У першому кварталі 2020 року при незмінній базі оподаткування надходження податку на додану вартість (ПДВ) до держбюджету зросли на 7,6 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДПС у Facebook.

Як зауважили у відомстві, це означає, що завдяки якісному адмініструванню і нульовій толерантності до мінімізаторів та "схемщиків" ДПС додатково забезпечує бюджету понад 2 млрд грн щомісяця у порівнянні з І кварталом 2019 р.

"При збільшенні бази оподаткування (обсягу оподаткованих операцій) у 1 кварталі 2020 року до відповідного періоду 2019 року лише на 0,36%, задекларовані до сплати суми ПДВ зросли на 15,4%. У грошовому еквіваленті - це +7,6 млрд грн (без врахування платників: НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Оператор ГТС України")", - говориться у повідомленні.

Також у ДПС зазначили, що податкове навантаження (співвідношення нарахованих до сплати сум ПДВ до обсягу оподаткованих операцій) у порівнянні з минулим роком також зросло.

"У І кварталі 2020 року навантаження ПДВ становило 2,73% (без врахування платників групи НАК "Нафтогаз України") проти 2,37% у 1 кварталі минулого року", - підкреслили у податковій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що податкова служба виконала індикатив Мінфіну на І квартал з ПДВ на 101,7%. Таким чином, бюджет додатково отримав 400 млн грн.