Верланов: ДПС виводить з тіні сфери економіки, які ухилялись від сплати податків

У першому кварталі цього року до загального фонду держбюджету надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 14,9% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

"Цифри свідчать, що обсяг податкових надходжень зростає попри сповільнення економіки. Ми виводимо з тіні ті сфери та підприємства, які раніше платили не повністю, ухилялись від сплати. Чим забезпечуємо рівні правила гри та чесну конкуренцію для тих підприємців, які чесно платять податки. У цьому і полягає функція податкової", - наголосив очільник податкової Сергій Верланов.

У податковій службі також зазначили, що було зафіксовано зростання надходжень за основними бюджетоформуючими платежами у порівнянні з відповідним періодом минулого року, а саме:

ПДВ (сальдо) +10,1 млрд грн, або +63,8%;

акцизний податок +2 млрд грн, або +19,0%;

податок та збір на доходи фізосіб +4,1 млрд грн, або +16,8%;

податок на прибуток +4,6 млрд грн, або +15,8%.

Разом з тим, як зауважили у податковій, зменшення надходжень спостерігається по рентній платі (-5,5 млрд грн, або -48,8%), що пов’язано з двократним зменшенням ціни на природний газ та, як наслідок, зменшенням обсягів його видобутку.

"Також на 0,9 млрд грн, або на 58,1%, скоротились у порівнянні з 2019 роком надходження від акцизного податку на електроенергію. Причиною цього стало виведення з бази оподаткування операцій з реалізації електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел", - говориться у повідомленні ДПС.

Без врахування платежів, які не залежать від ефективності адміністрування з боку Державної податкової служби, а є відображенням зміни законодавства та макроекономічних факторів (акциз з електроенергії та рента за видобування корисних копалин) індикатив Міністерства фінансів на І квартал виконано у повному обсязі – 100,2%, або +0,2 млрд грн, додали у податковій.

Варто зазначити, що показники дохідної частини закону про державний бюджет на 2020 рік були визначені виходячи з макропоказників, які передбачали зростання економіки, зокрема реального ВВП на 3,7%. Однак внаслідок світової кризи та інших несприятливих факторів макропрогноз був переглянутий. За даними Міністерства економіки, очікується падіння ВВП України на 3,9%.

Нагадаємо, раніше у податковій службі повідомили, що станом на 23 березня українці вже встигли подати понад 134 тисячі декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 20,4 млрд грн. Це на 42% більше ніж за аналогічний період минулого року.