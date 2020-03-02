Верланов: у лютому податкова перевиконала план на 2,5 млрд грн

У лютому Державна податкова служба (ДПС) перевиконала план з надходжень від податків та зборів до загального фонду держбюджету на 2,5 млрд грн, або 7,1%. Загальні ж доходи, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн. Про це інформує ДПС, передає РБК-Україна.

"Наприкінці січня я пообіцяв, що податкова виконає план з надходжень до бюджету за лютий. Результат, який ми продемонстрували, говорить сам за себе. Хочу запевнити усіх, що ми не збираємося зупинятися на досягнутому, тому триматимемо і далі високу планку, яку самі ж і задали. Що б не відбувалось довкола нас, податкова виконуватиме свою роботу все ефективніше", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Також у Державній податковій службі підкреслили, що у лютому держбюджет отримав на 27,6%, або на 8,0 млрд грн, більше, ніж у лютому 2019 році.

Зазначається, що минулого місяця головним джерелом перевиконання доходів стали надходження від ПДВ завдяки підвищенню ефективності його адміністрування та впровадження оновленої системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних. Вони склали 20,8 млрд грн, що на 1,9 млрд грн, або 9,8 %, більше, ніж у лютому 2019 року.

Крім того, у податковій наголосили, що у лютому у рамках боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів у повному обсязі були виконані індикативи зі спирту (142,2%), лікеро-горілчаної продукції (111,3%), пива (127,0%) та тютюнових виробів (100%).

Як писало РБК-Україна, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук подякував Сергію Верланову за відмінну роботу та назвав керівництво Державної податкової служби колективом чесних професіоналів.