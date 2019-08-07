Верховний суд поновив арешт майна заводу Фірташа

Верховний суд України поновив арешт усього рухомого та нерухомого майна підприємства "Рівнеазот". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду, розміщена у Єдиному реєстрі судових рішень.

Відповідно до документу, суд частково задовольнив касаційну скаргу Промінвестбанку, скасувавши постанови судів попередніх інстанцій. "Рівнеазот" просило Верховний суд відхилити касаційну скаргу

"Касаційна скарга підлягає задоволенню частково, а оскаржувані судові рішення - скасуванню з передачею справи до суду першої інстанції зі стадії прийняття скарг Приватного акціонерного товариства "Рівнеазот" на рішення та дії державного виконавця до розгляду", - сказано у рішенні.

Верховний суд також поновив арешт рахунків заводу в банках "Кліринговий дім" і "Альянс".

Слід зазначити, що ативи "Рівноазоту" заарештували в жовтні і листопаді 2018 року в рамках судового спору з Промінвестбанком. Банк через суд вимагав стягнути з підприємства 49,6 млн доларів боргу, як з поручителя за Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (обидва підприємства входять в структуру Ostchem Фірташа).

Господарський суд Волинської області в грудні минулого року надав відстрочку заводу на погашення боргу перед банком до 18 березня 2019 року. "Рівнеазот" підкреслювало, що знаходиться на межі банкротствае

Нагадаємо, в жовтні 2015 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з активів підприємства "Рівнеазот", який був накладений навесні 2015 року в рамках розслідування кримінальної виробництва з нанесення державі групою компаній Ostchem Дмитра Фірташа шкоди в розмірі близько 6 мільярдів гривень.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2017 року підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Ostchem, яке належить бізнесменові Дмитру Фірташу, відновило роботу.