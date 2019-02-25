Верховний суд повернув розгляд справи Савченко і Рубана у суд Києва

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Кримінальне провадження буде розглядати Солом'янський районний суд міста Києва

Справа Надії Савченко та Володимира Рубана розглядатиме Солом'янський районний суд міста Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного суду.

"Кримінальне провадження за обвинуваченням В. Рубана і Н. Савченко буде розглядати Солом'янський районний суд міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні, 25 лютого, колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, розглянувши клопотання захисників Савченко і Рубана, клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури ГПУ та подання Чернігівського апеляційного суду про направлення справи з Чернігівського районного суду до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів, постановила направити кримінальне провадження на розгляд у Солом'янський районний суд міста Києва

Нагадаємо, 16 лютого Чернігівський апеляційний суд вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести в Чернігів, тому що там живуть більшість свідків.