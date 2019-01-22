Верховний суд США дозволив Трампу обмежити службу в армії для трансгендерів

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Право служити в ЗС США трансгендери отримали в 2016 році указом Барака Обами

Верховний суд Сполучених Штатів Америки підтримав рішення американського лідера Дональда Трампа ввести заборону на службу в армії для деяких трансгендерів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Politico.

Зазначено, що дана постанова ВС США скасовує рішення нижчих судів, які не дозволяли Міністерству оборони США здійснити цей план. При цьому Верховний суд відмовився брати на розгляд справи з цього питання, у зв'язку з чим їх розгляд продовжиться у нижчих судових інстанціях.

Підкреслимо, указ про заборону трансгендерам проходити військову службу у всіх випадках, крім виняткових обставин, глава США підписав у березні. Заборона в тому числі стосується людей, які страждають гендерної дизфорією - це стан при трансгендерності, коли людина не може повністю прийняти свій гендерний статус. При цьому в документі не уточнювалося, що мається на увазі під винятковими обставинами.

Відзначимо, право служити в Збройних силах США трансгендери отримали в 2016 році за указом Барака Обами, який займав посаду президента.

Як писало РБК-Україна раніше, в серпні 2017 року указом Трампа Міноброни США було заборонено приймати на службу в армію трансгендерів.

Однак уже в жовтні позаминулого року окружний суд Вашингтона заблокував указ американського президента про заборону трансгендерам служити в армії.

Додамо також, в листопаді 2018 року понад півсотні американських компаній, в тому числі Google, Apple, Facebook і Uber, направили президенту США відкритий лист, в якому виступили проти юридичного закріплення гендерної приналежності громадян.