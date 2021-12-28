Вивчав репресії СРСР. Верховний суд РФ ліквідував "Меморіал": у чому звинувачують організацію

Представник Генпрокуратури Олексій Жафяров стверджував, що організація несе суспільну загрозу, "спекулює на темі політичних репресій, спотворює історичну пам'ять, в тому числі про Велику Вітчизняну війну, і створює брехливий образ СРСР як терористичної держави". За це, на думку Жафярова, "хтось платить".

Формально прокуратура обґрунтовувала свою вимогу про ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" неодноразовими порушеннями законодавства про НКО-іноагенти - в тому числі в частині маркування матеріалів.

Виконавчий директор організації Олена Жемкова заявила, що російська держава принаймні до останнього часу цінувала роботу з увічнення пам'яті жертв політичних репресій, включала керівників "Меморіалу" в експертні комісії при уряді і підтримувала починання організації.

Що відомо про організацію

"Меморіал" було створено 1987 року однодумцями, які хотіли увічнити пам'ять жертв політичних репресій радянської епохи. Першим головою ради "Меморіалу" став академік, лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров.

"Меморіал" видає книги про історію репресій, намагається домогтися постійного доступу до архівів. Паралельно з роботою над збором інформації про репресованих "Меморіал" став займатися правозахисною діяльністю, серед іншого - перерахуванням та підтримкою політичних ув'язнених у Росії.