ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Верховний суд РФ може визнати "Азов" терористичною організацією

Новость на русском →
Москва, Вівторок 17 травня 2022 17:36
Верховний суд РФ може визнати "Азов" терористичною організацією Фото: Бійці "Азову" (azov.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Запит на внесення полку "Азов" у список терористичних організацій до російського Верховного суду подала місцева Генеральна прокуратура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

Генпрокуратура РФ подала позовну заяву про визнання "Азову" терористичною організацією. Позов розглянуть наприкінці травня.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа щодо визнання "Азову" терористичною організацією і заборону його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня в будівлі Верховного суду РФ", – ідеться в повідомленні.

Раніше спікер Держдуми РФ Володін доручив комітету з питань оборони підготувати заборону обміну бійців полку "Азов", які виходять з "Азовсталі" та здаються російським військовим у Маріуполі. За домовленостями їх учора почали вивозити на територію "ЛДНР".

До слова, російські окупанти готують для полонених захисників Маріуполя колонію у захопленій Макіївці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Маріуполь Азов
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси