Верховний суд не прийняв скарги на вироки Дронову і Зайцевій

Верховний суд України на прийняв до розгляду скарги на вироки винуватцям смертельної ДТП у Харкові Геннадію Дронову і Олені Зайцевій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням Касаційного кримінального суду, скаргу на вирок Дронову повернули на доопрацювання. Відзначимо, його засудили до десяти років позбавлення волі з трирічною забороною керувати транспортними засобами.

Крім того, за інформацією журналістки Тетяни Доцяк, не прийнята до розгляду і скарга на вирок Зайцевій.

Нагадаємо, смертельна аварія з участю Дронова та Олени Зайцевої сталася в жовтні 2017 року. У Харкові на перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на тротуар, в результаті чого загинули 6 пішоходів. Ще 5 осіб були травмовані.

За даними слідства, Зайцева за кермом Lexus виїхала на перехрестя на червоне світло, а водій Volkswagen Геннадій Дронов почав рух на жовтий сигнал. За деякими даними, Зайцева перебувала в стані наркотичного сп'яніння.

У серпні Апеляційний суд залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін. Зараз Геннадій Дронов відбуває покарання в колонії в Полтавській області. Олена Зайцева - у виправному центрі в Дніпропетровській області.