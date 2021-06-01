Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна МГЗ за завдану екології шкоду

Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) на 9,2 млрд гривень, що був винесений у рамках забезпечення позову ГО "Стоп шлам".

Про це громадська організація повідомила у Facebook .

Окрім того, Верховний суд відхилив доводи представників МГЗ стосовно того, що ГО "Стоп шлам" нібито не має права ініціювати позов на захист постраждалих миколаївців.

"Касаційні скарги ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" залишити без задоволення. Ухвалу Заводського районного суду м. Миколаєва від 23 листопада 2020 року в нескасованій частині та постанову Миколаївського апеляційного суду від 22 січня 2021 року залишити без змін. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - наголошується у рішенні Верховного суду.

ГО "Стоп шлам" також повідомляє, що найближчим часом буде оголошено додаткові можливості постраждалим приєднатися до вимог відшкодування, аби відстояти свої права у наступному позові.