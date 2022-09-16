Верховний суд скасував формулу "Гарпоку" щодо розрахунку небалансів "зеленим" електростанціям

Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію відновлюваної енергетики у Facebook .

Відповідно до рішення суду від 8 вересня, розрахунок небалансів має проводитись за старою формулою, яка не враховує похибки торгової стратегії Гарантованого покупця.

Скасована судом формула зобов'язувала виробників ВДЕ компенсувати недоотриманий дохід "Гарантованого покупця", який виникає в результаті його торговельної стратегії та кон'юнктури ринку електричної енергії, регулювання якого здійснює НКРЕКП.

"В результаті дії цієї формули в окремі місяці поточного 2022 року розміри штрафів за небаланс для виробників ВДЕ були більшими за отриманий ними дохід від продажу електричної енергії", - підкреслили в асоціації.

За словами голови УАВЕ Олександра Козакевича, численні звернення галузевих асоціацій з роз’ясненнями щодо відсутності законних підстав для зміни формули були відхилені Нацкомісією з питань енергетики.

"Слід зазначити, що процедура зміни формули розпочалась через декілька місяців після підписання, у тому числі головою НКРЕКП, меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні, однією з умовою якого було гарантування з боку державних органів України незмінності законодавства, що впливає на економічний стан виробників ВДЕ", - підкреслив Козакевич.

Враховуючи рішення суду, УАВЕ переконана, що обсяги часток відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця, визначені з використанням незаконної формули, мають бути перераховані.

Нагадаємо, 10 червня 2020 року між Кабінетом міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику був підписаний Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики.

Інвестори погодились на часткове зменшення розміру зеленого тарифу, при цьому уряд пообіцяв вжити низку компенсаторних заходів, спрямованих на стабільне функціонування енергосистеми, своєчасну оплату ВДЕ виробникам, погашення існуючих боргів, а також гарантував незмінність умов державної підтримки галузі зеленої енергетики.