Верховний суд відкрив ще чотири провадження через санкції проти "каналів Медведчука"

Так, 1 березня суд відкрив провадження у справі № 9901/34/21 за позовом ТОВ "Новини 24 години". Справу почнуть розглядати в суді з викликом сторін 29 березня 2021 року о 14:00.

Провадження у справі № 9901/40/21 за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" було відкрите Верховним судом 2 березня. Цю справу почнуть розглядати 12 квітня 2021 року о 14:00.

Сьогодні, 3 березня, суд виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/42/21 за позовом ТОВ "Лідер ТВ" та у справі № 9901/45/21 за позовом ТОВ "Новий формат ТВ". Справи почнуть розглядати 29 березня та 5 квітня об 11:00.

Водночас суд залишив без руху позовну заяву у справі № 9901/39/21 через виявлення недоліків. Суд надав позивачеві десятиденний строк для усунення виявлених недоліків.