Верховний суд відкрив ще чотири провадження через санкції проти "каналів Медведчука"

Верховний суд відкрив ще чотири провадження за позовами щодо оскарження указу президента України про введення санкцій проти каналів "112 Україна", ZIK та NewsOne, які пов'язують з Віктором Медведчука. Ще один позов залишили без руху.
Так, 1 березня суд відкрив провадження у справі № 9901/34/21 за позовом ТОВ "Новини 24 години". Справу почнуть розглядати в суді з викликом сторін 29 березня 2021 року о 14:00.
Провадження у справі № 9901/40/21 за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" було відкрите Верховним судом 2 березня. Цю справу почнуть розглядати 12 квітня 2021 року о 14:00.
Сьогодні, 3 березня, суд виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/42/21 за позовом ТОВ "Лідер ТВ" та у справі № 9901/45/21 за позовом ТОВ "Новий формат ТВ". Справи почнуть розглядати 29 березня та 5 квітня об 11:00.
Водночас суд залишив без руху позовну заяву у справі № 9901/39/21 через виявлення недоліків. Суд надав позивачеві десятиденний строк для усунення виявлених недоліків.
Нагадаємо, перше провадження за позовом про санкції проти "каналів Медведчука" було відкрито Верховним судом 26 лютого, однак відомо про це стало тільки 1 березня.
Як відомо, санкції проти "каналів Медведчука" були введені президентом на початку лютого. Глава держави своїм указом ввів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони.