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Верховний суд остаточно відхилив вимоги "Укренерго" до "Д. Трейдинг"

Автор: РБК-Україна

Верховний суд остаточно відхилив всі вимоги НЕК "Укренерго" до компанії "Д.Трейдинг" щодо сплати незаконного тарифу на передачу електроенергії при її експорті.

Відповідне рішення Верховний суд виніс 8 червня 2021 року

Повідомляється, що вимоги НЕК "Укренерго" на 651 млн грн остаточно відхилені і визнані протиправними.

Суд першої інстанції відхилив позов "Укренерго" ще у вересні 2020 року, в лютому 2021 року компанія програла також апеляційну інстанцію.

Нагадаємо, до цього суд визнав протиправною і недіючою з моменту прийняття постанову НКРЕКП, якою всупереч європейським правилам вводилася плата за передачу електроенергію при її експорті.

Це рішення набрало законної сили 21 жовтня 2020 року. Одним з головних аргументів для суду була невідповідність рішення НКРЕКП європейським правилам і нормам, які Україна зобов'язалася імплементувати.

Ще в травні 2020 року Енергоспівтовариство офіційно повідомило, що стягування тарифу на передачу електроенергії при експорті суперечить договору про Енергетичне Співтовариство і угоди про асоціацію.

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