Верховний суд зобов'язав Кармазіна спростувати поширену ним інформацію проти ICU

Суд зобов'язав "Інститут права і суспільства" в особі Юрія Кармазіна, Віктора Шишкіна та Івана Домбровського спростувати поширену ними у 2018 році інформацію про нібито ділові зв'язки ICU з американським бізнесменом Еліотом Бройді і його компанією.

В тому числі суд зобов'язав їх спростувати інформацію про нібито існування консультаційної угоди між Broidy Capital Management та ICU, сфальсифікований характер якої був раніше доведений кількома незалежними експертизами.

Як раніше заявляла ICU, група не має і ніколи не мала жодних стосунків, в тому числі договірних, з Елліоттом Бройді або його бізнесом. Представники ICU ніколи не зустрічалися з цією людиною і ніколи не працювали з ним або його компанією.

Відповідний вердикт, який є остаточним і не підлягає оскарженню, опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, раніше за цим інцидентом Генеральна прокуратура України внесла до реєстру досудових розслідувань провадження щодо Юрія Кармазіна по ч. 2 ст. 383 - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

У 2013 році за позовами Кармазіна було вигнано з парламенту депутати Павло Балога і Олександр Домбровський, які відмовилися входити до складу фракції "Партія регіонів".

В кінці того ж року суд скасував реєстрацію опозиційного кандидата в депутати парламенту Віктора Романюка. Позов, поданий проти нього, був ідентичний позовам Кармазіна. Пізніше він в судовому порядку намагався оскаржити вибори президента і парламенту.

Також раніше ICU виграла судовий процес у справі про захист ділової репутації в екс-нардепа Павла Костенка, зобов'язавши його спростувати поширену ним неправдиву інформацію про компанію.

Суди трьох інстанцій встановили, що група ICU не має відношення ні до однієї з угод, приписаних їй Костенко.