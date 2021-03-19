Верховний суд почав розгляд позову китайських акціонерів "Мотор Січі" щодо скасування санкцій

Верховний суд відкрив справу за позовом китайських компаній-акціонерів "Мотор Січ", в якому вони вимагають скасувати укази президента України від 28 і 29 січня 2021 року про введення санкцій з блокуванням активів і забороною на в'їзд в країну керівникам компаній з КНР.
Про це РБК-Україна повідомили адвокати компаній-акціонерів.
Зокрема, Верховний суд вимагає від Служби безпеки України як співвідповідача за позовом надати докази, які стали основою для рекомендацій Раді національної безпеки і оборони про застосування санкцій до компаній з КНР, які згодом були затверджені указом президента України.
Судові засідання за позовом китайських акціонерів "Мотор Січ" призначені у Верховному суді на 5 квітня і 22 квітня 2021 року.
За словами адвокатів, китайські акціонери АТ "Мотор Січ" Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Twinstar Holdings S. A. в позові з вимогою про скасування санкційних указів президента України компанії вказали на їх незаконність у зв'язку з відсутністю обґрунтованих підстав, оскільки потрапили під дію санкцій компанії ведуть законну діяльність, законно придбали акції компанії "Мотор Січ" і не здійснювали жодних дій, спрямованих на порушення безпеки України.
Співвідповідачами за позовом стануть СБУ, яка виступила ініціатором санкцій, і РНБО, яка прийняла рішення про їх застосування.
Крім того, як сказано в позові китайських компаній-акціонерів "Мотор Січ", "Служба безпеки України, вносячи пропозиції про застосування санкцій до позивача порушила встановлені законом межі повноважень, адже позивач не здійснював будь-яких дій, які можуть бути кваліфіковані як загроза національній безпеці України, а Службою безпеки України таких доказів не надано".
Також, на їхню думку, указ президента суперечить Конституції, оскільки не містить будь-яких підстав для застосування санкцій до позивача.
"Сподіваємося, що Служба безпеки України виконає судові рішення і надасть всі необхідні для повного і справедливого розгляду справи документи та інформацію, які об'єктивно відсутні у позивачів, а Верховний суд, своєю чергою, на підставі наданих документів прийме справедливі та законні рішення", - прокоментували факт відкриття провадження адвокати китайських акціонерів "Мотор Січ"
Також у своїй заяві до Верховного суду компанії з КНР звернули увагу, що упродовж чотирьох років з 2017 року вони позбавлені можливості оперативного управління або іншого розпорядження своїм майном і інвестиціями в "Мотор Січ", що виключає будь-яку можливість будь-яких дій, що несуть загрозу національним інтересам або безпеці України.
Нагадаємо, акції "Мотор Січ" з 2017 року перебувають під арештом, який ініціювала СБУ в рамках кримінального провадження №22017000000000272 по 1 ч. ст. 14 ст. 113 КК України (підготовка до диверсії) за фактами, пов'язаними з відчуженням протягом 2016 року В'ячеславом Богуслаєвим і пов'язаними з ним особами контрольного пакету акцій "Мотор Січ" кільком компаніям з КНР.
За версією слідства, підготовка до диверсії полягала у намірі "невстановлених осіб" перемістити виробничі потужності і технології ПАТ "Мотор Січ" за межі України, а саме підприємство знищити.
По закінченні близько чотирьох років у кримінальному провадженні СБУ не ведуться слідчі дії, у справі немає підозрюваних, воно так і не дійшло до розгляду в суді.
Раніше власники контрольного пакету акцій "Мотор Січ" заявили, що дії або заяви для протизаконного блокування їх діяльності в Україні "будуть використані в якості доказів або предмета судового розгляду та передані у відповідні судові та правоохоронні органи".
До нинішнього часу китайські акціонери "Мотор Січ" звернулися в міжнародний арбітраж для стягнення з України збитків в розмірі $ 3,6 млрд.