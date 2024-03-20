Верховный суд США временно разрешил полиции Техаса арестовывать мигрантов: подробности

Ранее противоречивый закон был обжалован администрацией президента США Джо Байдена как такой, что посягает на полномочия федеральных властей.

По данным издания, пока будет продолжаться рассмотрение апелляции, правоохранителям Техаса будет позволено задерживать лиц за незаконное пересечение границы. Закон также дает судам штата полномочия принимать приказы об их депортации.

"Сегодня суд провоцирует дальнейший хаос и кризис в иммиграционной политике. Техас принял закон, непосредственно регулирующий въезд и выселение неграждан и недвусмысленно предписывающий судам штата игнорировать любые текущие федеральные иммиграционные процедуры", - заявил один из судей.

Проблемы с границей США и Мексики

Одной из основных проблем на границе США и Мексики является рост количества нелегальных мигрантов. Это связано с разными факторами, включая бедность, насилие и преследование в странах Центральной Америки и Мексики.

Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, но республиканцы в Сенате потребовали изменения законопроекта, чтобы включить в него более радикальные предложения по защите границы с Мексикой.

Ранее стало известно, что вопрос оказания помощи Украине может рассматриваться только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.

Позже губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов.