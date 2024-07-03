В Верховной Раде планируют детинизировать рынок аренды жилья

К самым большим проблемам рынка аренды жилья украинцы относят его тотальную тенизацию, отсутствие государственных программ аренды и незащищенность арендаторов. Список ключевых проблем рынка и предложения, как их устранить, удалось собрать во время публичных консультаций с общественностью, в которых приняли участие более 500 человек.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, во время недавних публичных консультаций, которые проводились в частности для сбора предложений по усовершенствованию нового жилищного законодательства, удалось собрать наиболее актуальные проблемы украинского рынка аренды жилья, который из-за войны войны и, соответственно, большого количества ВПЛ, претерпел определенные изменения.

Парламентарь отметила, что участники публичных консультаций, среди которых были потенциальные арендаторы, ОМС, эксперты, общественные организации и т.д., подчеркнули, что главной проблемой рынка арендного жилья является то, что он неурегулирован и неконтролируем. Эта проблема – не результат полномасштабного вторжения, но его последствия ее только усугубят.

"Как следствие - положение как арендодателей, так и арендаторов незащищено. Поскольку из-за войны последних значительно увеличилось за счет внутренней миграции, довольно существенно изменилась как география рынка, так и его ценовая политика. В частности, как свидетельствуют исследования компании CEDOS, цены на аренду в Киеве выше на 22% по сравнению со средней, в Николаеве – ниже на 30-35%, в Закарпатье цены в 2,5 раза выше средних, а в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях цены на аренду являются самыми низкими - однокомнатную квартиру в этих регионах можно снять за 3-4 тысячи гривен", - отметила Шуляк.

По ее словам, отсутствие регулирования и надлежащего администрирования арендного рынка приводит к уменьшению поступлений налогов в городской и государственный бюджет.

Среди наиболее распространенных проблем рынка арендного жилья и, соответственно, его участников - как арендаторов, так и арендодателей, на сегодня относят:

Высокая стоимость аренды жилья;

отсутствие социального арендного жилья с доступной арендной платой;

отсутствие государственных программ поддержки граждан для аренды жилья;

недостаточно предложений на рынке жилья;

Незащищенные права арендаторов;

Старые немодернизированные дома, низкое качество жилья;

Большинство договоров аренды, заключаемых "в тени".

Участники консультаций, которые происходили в три раунда, предложили ряд изменений, которые частично смогут эти проблемы решить и, таким образом, урегулировать арендные отношения.

"Речь идет прежде всего о детенизации рынка арендованного жилья. Важно также ограничить возможность приобретения в собственность жилья, предоставленного в пользование государством или органами местного самоуправления. Отдельно нужно предусмотреть льготы для частного инвестора, который будет строить и управлять жильем, предоставляемым в аренду за доступную плату", - объяснила Елена Шуляк.

Кроме того, нужно создать условия, чтобы государство могло субсидировать арендованное жилье. Речь идет о социальной субсидированной аренде. Также следует обеспечить действенный механизм государственного финансирования аренды жилья у частных строительных компаний в интересах, например, семей погибших воинов. В частности, создать механизм партнерства/бартера.

Стоит отметить, что перечень возглавило предложение детинизировать рынок арендованного жилья. Также участники обсуждения считают, что государственное регулирование арендных отношений является наиболее действенным механизмом», – отметила председатель комитета градостроительства.

По ее словам, параллельно с созданием соответствующего законодательства Украина ведет консультации с международными организациями и, главное, с международными финансовыми учреждениями, понимая, что ресурсов на уровне государства и уровне органов местного самоуправления не хватит на полноценное решение жилищного вопроса так, как этого требует время и евроинтеграция

"Это очень значительные средства, которых у государства на все запланированные изменения просто нет, поэтому нам необходимо быть в диалоге с международными финансовыми учреждениями, которые будут частично финансировать жилищные проекты в рамках нового жилищного законодательства. Более того, важно иметь понимание, что международные партнеры , которые в дальнейшем смогут помогать Украине в решении жилищного вопроса, смогут это делать только при наличии у нас понятного законодательного инструмента", – подытожила Шуляк.