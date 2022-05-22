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Верховна рада може вимагати виключення Росії з ЮНЕСКО

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Київ, Неділя 22 травня 2022 12:09
Верховна рада може вимагати виключення Росії з ЮНЕСКО Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України готує звернення з вимогою виключити Росію з ЮНЕСКО (Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури). Відповідний проект зареєстровано у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку проекту постанови.

Зокрема, пропонується схвалити звернення до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію статусу країни-учасниці цієї організації.

У самому зверненні йдеться про те, що в ході російського вторгнення постраждали об'єкти спадщини в більшості регіонів. За останніми даними, пошкоджено або знищено понад 250 культурних пам'яток, серед яких церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі.

Нагадаємо, раніше в ЮНЕСКО висловили стурбованість війною Росії проти України і заявили, що під загрозою знаходяться десятки культурних об'єктів.

Також стало відомо, що Одесу можуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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