Верховна рада може вимагати виключення Росії з ЮНЕСКО

Верховна рада України готує звернення з вимогою виключити Росію з ЮНЕСКО (Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури). Відповідний проект зареєстровано у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку проекту постанови .

У самому зверненні йдеться про те, що в ході російського вторгнення постраждали об'єкти спадщини в більшості регіонів. За останніми даними, пошкоджено або знищено понад 250 культурних пам'яток, серед яких церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі.

Зокрема, пропонується схвалити звернення до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію статусу країни-учасниці цієї організації.

Нагадаємо, раніше в ЮНЕСКО висловили стурбованість війною Росії проти України і заявили, що під загрозою знаходяться десятки культурних об'єктів.

Також стало відомо, що Одесу можуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.