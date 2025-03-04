Верховная Рада поблагодарила Трампа за оказанную помощь, которая способствовала стабилизации фронта

Обращение было опубликовано полностью на английском языке. В парламенте отметили, что вклад США как стратегического партнера Украины - имел решающее значение среди международных союзников в поддержку нашей страны а самые сложные времена ее истории.

"От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты безопасности помощи, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта", - говорится в сообщении.

Далее в обращении сказано, что Украина глубоко уважает стремление американского народа к всеобъемлющему восстановлению мирового лидерства Соединенных Штатов. В то же время наша страна твердо убеждена, что лидерство США на международной арене неразрывно связано:

с защитой идеалов свободы и демократии;

соблюдением международных договоренностей;

надежностью в отношениях с союзниками и друзьями.

"Мы убеждены, что безопасность и стабильное развитие нашей страны обеспечиваются неизменной поддержкой Соединенных Штатов и отражают ценности, которые легли в основу исторического успеха Америки, вдохновляя миллионы украинцев", - говорится в обращении.

Рада подчеркнула, что сейчас поддержка от США как никогда важна для украинского народа, Сил безопасности и обороны Украины, а также для обеспечения безопасности и стабильности на всем европейском континенте.

Парламент подчеркнул, что народ Украины желает мира больше, чем кто-либо другой в мире, и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение для скорейшего прекращения боевых действий и достижения мира как для нашей страны, так и для Европы и всего мира.

"Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа о начале переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Резюмируя парламент подтвердил, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а украинский народ - свободным и непокоренным.

"Вместе мы сильнее", - добавили в Раде.