В сентябре ставки по депозитам могут вырасти до 18%: что будет с гривневыми вкладами

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Средние ставки по гривневым депозитам в сентябре могут составить 13,5–15% годовых.

Самые привлекательные предложения с бонусными условиями могут достигать 17,5–18% годовых.

Отдельные банки могут повысить доходность вкладов примерно на 0,3–0,5 в. п.

Основная конкуренция за вкладчиков развернется в сегменте срочных депозитов.

Для банков важны будут не только ставки, но и условия пополнения, досрочного расторжения и дополнительные бонусы.

Более дорогой гривневый ресурс может повлиять и на кредитные ставки.

Банки усилят конкуренцию за вкладчиков

По словам Сергея Мамедова, осенью банковский сектор может перейти к более активной конкуренции сразу по двум направлениям – за средства вкладчиков и качественных заемщиков.

На рынке работают 59 банков с банковской лицензией, а депозитные предложения остаются достаточно разнообразными. В открытых финансовых каталогах представлено более 20 банков и более 200 актуальных депозитных программ.

После повышения учетной ставки НБУ до 15,5% банки получили дополнительный стимул пересматривать доходность срочных вкладов.

''Осенью борьба за вкладчика может стать заметнее. Банкам нужен прогнозируемый гривневый ресурс, поэтому самая большая конкуренция, вероятно, развернется в сегменте срочных депозитов'', – отметил Сергей Мамедов.

По его словам, клиентам следует обращать внимание не только на размер процентов. Значения также имеют срок размещения средств, возможность пополнения депозита, условия досрочного расторжения и дополнительные бонусы.

Какими могут быть ставки по депозитам

Базовый прогноз предполагает, что средние ставки по гривневым депозитам в сентябре будут находиться в пределах 13,5–15% годовых.

В то же время, отдельные банки могут предлагать более доходные продукты. При наличии бонусных условий ставка может достигать 17,5–18% годовых. По сравнению с летними показателями, отдельные финучреждения могут увеличить доходность примерно на 0,3–0,5 процентного пункта.

Таким образом повышение ставок, по прогнозу банкира, будет скорее точечным и связанным с конкуренцией за стабильный ресурс, чем общим резким пересмотром условий на всем рынке.

Что будет с кредитами

Изменения на депозитном рынке могут отразиться и на стоимости банковского финансирования. При базовом сценарии ставки по стандартным кредитам могут вырасти примерно на 0,5–1 в. п.

В то же время Мамедов не ожидает сворачивания кредитования. Банки продолжат конкурировать за платежеспособных клиентов, используя свои программы, партнерские предложения и специальные условия для отдельных категорий заемщиков.

''Фактически осенью банки окажутся между двумя задачами: с одной стороны, необходимо предложить вкладчику достаточную доходность, чтобы гривневые сбережения оставались привлекательными, а с другой – не сделать кредит слишком дорогим для клиента. Именно поиск этого баланса в значительной степени и будет определять ситуацию на банковском рынке'', – подытожил банкир.