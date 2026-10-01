RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В сентябре ДТЭК вернул свет более 3 млн семей: где отключений было больше всего

17:05 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Александр Мороз
ДТЭК вернул электричество 3 млн семей после обстрелов РФ (фото: dtek-dnem.com.ua)

В сентябре энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более 3 млн семей в четырех областях и Киеве, чьи дома были обесточены в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, в первый месяц осени враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру.

"Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени специалистам операторов систем распределения "ДТЭК Сети" удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение для более 3 млн домов", - говорится в нем.

Где было больше всего отключений

  • в Донецкой области в сентябре энергетики вернули электроснабжение 1,3 млн семей;
  • на Одесщине свет восстановили для 1,2 млн семей, чьи дома обесточивались в результате атак;
  • еще 433,8 тысячи домов заживили на Днепропетровщине.

А в Киеве электроснабжение вернули более 300 домохозяйств.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 4,5 млн домов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: