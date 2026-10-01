В сентябре ДТЭК вернул свет более 3 млн семей: где отключений было больше всего

Так, в первый месяц осени враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру.

"Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени специалистам операторов систем распределения "ДТЭК Сети" удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение для более 3 млн домов", - говорится в нем.

Где было больше всего отключений

в Донецкой области в сентябре энергетики вернули электроснабжение 1,3 млн семей;

на Одесщине свет восстановили для 1,2 млн семей, чьи дома обесточивались в результате атак;

еще 433,8 тысячи домов заживили на Днепропетровщине.

А в Киеве электроснабжение вернули более 300 домохозяйств.